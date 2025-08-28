損害保険大手4社が自動車保険料を平均で6〜8.5％引き上げる方針を決めたことが28日、わかった。東京海上日動火災保険は10月、他の3社は来年1月に値上げする。各社の値上げ率はそれぞれ過去最大幅となる。物価高や人件費の増加に伴う修理費の上昇や、自然災害が相次ぐ状況などを踏まえた。値上げ率は、あいおいニッセイ同和損害保険が平均6％で、三井住友海上火災保険が平均約7％。損害保険ジャパンは約7.5％引き上げる。3社は2