27日夕方、埼玉県坂戸市で突風が発生し鶏舎や電柱が倒れるなどの被害がありました。市や気象台の職員が被害の状況を調べています。坂戸市や消防によりますと27日午後6時半前、坂戸市青木で「電柱が小屋に倒れて道をふさいでいる」と近隣住民から119番通報がありました。突風が発生し鶏舎1棟と電柱5本ほどが倒れるなどしたということですがケガ人は確認されていません。また周辺の770軒ほどで停電が起きたということです。熊谷地方