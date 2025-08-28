「ちはやふる−めぐり−」（日本テレビ系）の第8話が、27日に放送された。本作は、映画『ちはやふる』から10年後の世界を原作者・末次由紀氏と共に紡ぐオリジナルストーリー。競技かるたに青春を懸ける高校生たちの姿を熱く描く。（＊以下、ネタバレあり）東京都予選1回戦。めぐる（當真あみ）たち梅園は、いきなり王者・瑞沢と対戦。一方、京都では、奏（上白石萌音）が読手選考会の真っ最中。梅園の結果が気になりつつも、