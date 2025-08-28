◆イースタン・リーグ巨人―楽天（２８日・Ｇタウン）巨人の赤星優志投手が２８日、イースタン・楽天戦（ジャイアンツタウンスタジアム）の試合前練習で、２軍本体に合流した。２５日に出場選手登録を抹消されていた。赤星は今季２１試合に登板して６勝９敗、防御率２・６０。先発ローテの一角を担い続けてきたが、２４日のＤｅＮＡ戦では先発マウンドに上がり、５回６安打４失点。直近２か月、白星から遠ざかっており、杉内