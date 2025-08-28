学生にとって、一緒に遊べる恋人がいるかいないかは、夏休みの充実度を大きく左右するポイントのひとつ。彼氏にとってあなたは非常に大きな存在とも言えるのです。そこで今回は、10代から30代の独身男性263名に行ったアンケート調査をもとに「男子学生が『この夏休みは彼女がいてくれて本当に良かった！』と感謝した瞬間９パターン」をご紹介します。【１】デート中、さえない同級生の男子グループを見て小さな優越感に浸れたとき