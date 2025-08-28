ソントン食品は、「カレーハウスCoCo壱番屋（以下、ココイチ）」が監修したトースト用クリーム『CoCo壱番屋監修カレートースト』を、9月1日から全国で発売開始する。【写真】社員に聞いた！おすすめトッピングアレンジ同商品は、「ココイチ」をイメージしたカレー味をトーストで楽しめる商品。食パンに塗ってからトーストすると、いつもの食パンが、まるで揚げたてのカレーパンのようなサクサク食感のトーストに変身する。完