第１子である息子さんを育てるharumama(@haruharu1809)さんは、ワンオペ育児で日々ストレスを溜めていました。ある日、どうしてもイライラが抑えられず、「もう限界だ」と悟ります。溜め込んだストレスが一気に爆発し、夫に「週末は一人で出かけたい」と唐突に伝えます…。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。『わたしの産後クライシス』をどうぞごらんください。