福岡県直方市役所福岡県直方市の建物修繕工事で業者側に便宜を図り25万円相当の物品を受け取ったとして、収賄罪に問われた元市職員森健悟被告（43）に、福岡地裁は28日、懲役1年6月、執行猶予3年、追徴金2167円（求刑懲役1年6月、追徴金2167円）の判決を言い渡した。森喜史裁判長は「利欲目的で犯行を繰り返した。規範意識の鈍麻は顕著だ」と述べた。判決によると、2020年6月下旬〜24年4月中旬ごろ、業者選定などで有利に取り