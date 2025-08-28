静岡県伊東市の田久保真紀市長が最終学歴を偽ったと指摘されている問題で、有志市民らが２７日、市役所を訪れ、市長の辞職を要求する約１万人分の署名を田久保市長に提出した。署名は、元市議の浜田修一郎・市スポーツ協会会長が呼び掛けた。８月６日から２７日朝までに市内外から１万１５８人分が集まった。浜田さんらは「虚偽の事実を公表し、誠意ある説明責任を果たさず、市政の停滞を招いている」と声明文を読み上げ、早