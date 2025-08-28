わざと車にぶつかりタクシー運転手から現金をだまし取ったとして、いわゆる「当たり屋」の男が逮捕されました。警視庁によりますと峯川裕樹容疑者は去年10月、東京・新宿区の路上を走っていたタクシーにわざと自転車で接触して、示談金名目で運転手の男性から現金5000円をだましとった疑いがもたれています。峯川容疑者は「点数引かれるよりここで終わらせよう」「時間かかるしここで解決した方がよいでしょ」などと言って示談金を