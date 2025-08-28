女優吉瀬美智子（50）が28日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にゲスト出演。小学生に有名女優と間違われた経験を明かした。私生活で声をかけられることについてトーク。吉瀬は「犬の散歩をしてる時に、小学生に着いてこられちゃって。その時に『真木よう子さんですよね？』って言われて」と振り返って苦笑した。その時はマスクを身につけていたが「（真木の）携帯を見せられて。私の名前を知らなかったから、ち