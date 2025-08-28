左肩手術を受けたソフトバンクの正木智也外野手（25）が28日、福岡県筑後市のファーム施設で、術後初めての外野ノックを受けた。 この日は左翼の守備につき、「今日は正面付近だけ。キャッチボールも怖さはない。順調に来ていると思う」とうなずいた。その上で「ダイビングキャッチはまだできないけど、それ以外のギリギリの打球はこれからしっかり取れるようにやる」と語った。正木は4月18日の西武戦（ベルーナ