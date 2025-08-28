九電工（福岡市）は28日、10月から社名を「クラフティア（KRAFTIA）」に変更するのに伴い、イメージキャラクターに俳優の高石あかりさんが就任したと発表した。同社のホームページや9月下旬ごろからのテレビCMに起用し、社名変更を広くアピールする。高石さんは宮崎県出身。9月29日に始まるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」でヒロインを務める。九電工は社名変更の特設サイトを公開。まっすぐなまなざしの高石さんとともに「技術