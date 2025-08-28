JRAは28日、園田競馬場で開催される第32回ゴールデンジョッキーカップ（9月24日）に戸崎圭太（45）、岩田康誠（51）、横山典弘（57）のJRA所属騎手3人が参加すると発表した。同シリーズは中央および地方の通算2000勝以上を挙げた騎手12人が招待され、3競走の着順ポイントで優勝を争う。地方から山本聡哉（37＝岩手）、山本政聡（40＝岩手）、矢野貴之（41＝大井）、笹川翼（31＝大井）、吉原寛人（41＝金沢）、赤岡修次（48