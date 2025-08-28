2025年 企業の「転勤」に関するアンケート調査異動や出向などに伴う「転勤」を理由にした退職を、直近3年で企業の30.1％が経験していることがわかった。大企業では38.0％と異動範囲が全国に及ぶほど高くなっている。同時に、転勤の可否を自身で選択できる制度、転勤手当、エリア社員制度（地域限定の社員）など、柔軟な転勤制度の導入を予定していない企業は75.9%に達し、転勤を機能的に運用する対策はまだ道半ばだ。コロナ