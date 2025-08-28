ドジャースの大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）の本拠地レッズ戦で５回９奪三振１失点の好投。５―１での勝利に貢献しエンゼルス時代以来、７４９日ぶりに白星をマークした。複数の韓国メディアはこの日、始球式を行ったＬＡＦＣの韓国代表ＦＷソン・フンミン（孫興民＝３３）と関連付けて報道。「ＳＰＯＴＶ」が「『孫興民が勝利妖精だった』大谷５イニング９Ｋ１失点最高投球でシーズン初勝利」と報じれば