「土のにおいのする人になってほしい」。そう語ったのは、幼少期の桑原悠津南町長に向けたご両親の言葉。今、その言葉を胸に、新潟県津南町の町長として8年目を迎え、町の将来構想と、次世代の育成、そして自身のキャリアを考える桑原悠町長のお話をお聞きしました。お話を聞いたのは…新潟県津南町 桑原悠町長1986年8月4日生まれ。新潟県津南町出身。2009年早稲田大学社会科学部卒業 （2007年から1年間、米国オレゴン大学に単位