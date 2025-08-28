Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの中島裕翔（３２）が２８日付でグループを卒業することになった。本人とともにＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ、グループがこの日、それぞれ声明を発表した。スタート社は「Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰは今年１１月でデビュー１８周年を迎えますが、２０周年に向けての活動の協議を重ねていく中、中島より自立して個人での活動をしていきたい旨の申し出がございました。その思いを、全員が尊