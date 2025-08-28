ファッションと同様、個性として若年層を中心に受け入れられつつあるタトゥー。しかし、芸能人のタトゥー問題はたびたび物議を醸すことが多い。近年では、旧ジャニーズの手越祐也や「NHK紅白歌合戦」常連のYOASOBI・Ayaseの両腕埋め尽くしタトゥー、さらには老若男女に高い人気を誇るあいみょんのタトゥーが波紋を呼んだ。「あいみょんさんは、8月発売の雑誌『GINZA』の表紙を飾り、左腕に施されたタトゥーを披露しました。そ