マルチタレントのＤＡＩＧＯ（４７）が２８日、現代版ベーゴマ「ＢＥＹＢＬＡＤＥ Ｘ」世界大会のスペシャルサポーターに就任。東京おもちゃショー（東京・江東区）のタカラトミーブースで行われた「ＢＥＹＢＬＡＤＥ Ｘ ＷＯＲＬＤ ＣＨＡＭＰＩＯＮＳＨＩＰ ２０２５」直前記者発表会に出席した。ＢＥＹＢＬＡＤＥ Ｘは子供、大人問わず対戦できるオモチャ、というよりスポーツ。２０地域で１万５０００人以上が参加した予選