レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）は２７日（日本時間２８日）、敵地ボルティモアでのオリオールズ戦に「７番・ＤＨ」で先発出場し、３打数無安打だった。９回に代打を送られベンチに退いた。打率２割２分６厘。チームは１点ビハインドの９回に５番ラファエラが１６号２ランを放ち、３―２で逆転勝ちして、３連勝を飾った。２回一死無走者はオープナーとして先発マウンドに上がった左腕エンズの２球目、真ん中低目のチェ