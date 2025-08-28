障害者や高齢者の介護の現場で深刻になっている職員の人手不足。そうした中、期待されているのが「外国人介護人材」ですが、一方で、外国人職員による虐待事件も起きています。取材を進めていくとその背景には、外国人職員を受け入れる施設側にも問題があったことが分かってきました。介護の現場が直面している外国人職員受け入れの課題と現実を取材しました。母国にいる家族のため日本へ出稼ぎにネパール人のジャナキさん（２