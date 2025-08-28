阪神・湯浅京己投手（２６）が２８日、１軍に合流する見込みとなった。１５日の巨人戦で同点犠飛を許し、１７日に疲労を考慮され出場選手登録を抹消。降格後初登板となった２４日のウエスタン・広島戦では１回３安打１失点とし、「（疲労は）だいぶ取れた」と話していた。この日から岡留英貴投手（２５）と桐敷拓馬投手（２６）が日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムでの２軍残留練習に合流。岡留は２７日・ＤｅＮＡ戦の六回、筒香にソロ