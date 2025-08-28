スターバックスでは、2025年8月28日限定で、スターバックスリワードGold会員限定でStarが2倍になる「Double Star Day（ダブルスターデー）」を実施しています。お得に貯めてドリンクチケットに引き換えられるスターバックスのポイント制度である「スターバックスリワード」。購入した金額に応じて"Star"が貯まります。このStarを貯めると、ドリンクやフードに使えるeTicketやオリジナルグッズと引き換えられるお得なサービスです。