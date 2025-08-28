◆米大リーグドジャース５―１レッズ（２７日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースは４連勝で、地区優勝マジックを「２６」に減らした。大谷翔平投手（３１）は、今季最長１３連戦の最終戦となる本拠地・レッズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」でフル出場。今季１１登板目で最長最多の５回８７球を投げ、２安打１失点で今季最多９奪三振を奪って球団新１試合１９奪三振の快勝に貢献し、ドジャース移籍後