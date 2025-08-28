イギリス空母4年ぶりの来日イギリス海軍の最新空母「プリンス・オブ・ウェールズ」が2025年8月28日（木）、東京都江東区にある東京国際クルーズターミナルに寄港しました。イギリス空母が東京港に入港するのはきわめて稀で、1997年6月の「イラストリアス」以来28年ぶりです（このときは晴海）。【写真】入港する「プリンス・オブ・ウェールズ」＆イギリス空軍のF-35B空母「プリンス・オブ・ウェールズ」の船体サイズは全長284m