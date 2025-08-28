オリックスは、９月５日の日本ハム戦（京セラドーム大阪）の試合前セレモニーで歌手の新浜レオンが国歌独唱を務めることを発表した。新浜は１９９６年５月１１日生まれの２９歳。２０１９年にデビューし、その年の「第６１回日本レコード大賞新人賞」を受賞した。２０２０年には「第３４回日本ゴールドディスク大賞」の「ベスト・演歌／歌謡曲・ニューアーティスト部門」を受賞。２０２３年には「第１５回ＣＤショップ対象２０