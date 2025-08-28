ＪＲＡは８月２８日、２２年皐月賞・Ｇ１など重賞２勝を挙げたジオグリフ（牡６歳、美浦・木村哲也厩舎、父ドレフォン）の競走馬登録を８月２７日に抹消したと発表した。今後は北海道新冠町の優駿スタリオンステーションで種牡馬入りする予定。通算成績は２１戦３勝（うち海外６戦０勝、地方１戦０勝）。総獲得賞金は５億１７５２万４６００円。