NTTドコモ モバイル社会研究所は8月25日、「QRコード決済サービス」についての調査結果を発表した。調査は2025年1月、全国の15〜79歳男女6,962名を対象にインターネットで行われた。○QRコード決済利用率と画面ロック利用率日本全国のスマートフォンを利用する15〜79歳を対象に、「QRコード決済(d払い、PayPay、au Payなどのスマホ決済)サービスを利用していますか」と尋ねた。その結果、QRコード決済の利用率はスマートフォン利用