韓国の保守政党「国民の力」の新しい党代表に選出されたチャン・ドンヒョク代表は、組織に頼らない代表選を戦った。【画像】「共に民主党は最悪の集団だ」と保守系ユーチューバー全国の党員協議会を回ったり、大量のテキストメッセージを送信したりするような従来型の選挙方式からは外れていた。それにもかかわらず、他の候補者に比べて知名度の低かった彼が勝利を収めることができた理由は何だったのか。チャン・ドンヒョク代表自