政府の調べたさまざまなデータを引用できるから夏休みの宿題にピッタリ。もちろん、パソコンだけでなく、タブレットでもスマホでも参照できる（筆者撮影）【写真で見る】グラフを見れば、これから我々が直面する少子高齢化社会が一目瞭然。労働者人口はどんどん減っていくのだから、効率化するか外国人労働者の受け入れを促進するか、どちらかしかない「なんで、宿題をもっと早くやっておかなかったの！」と叱責の声が飛ぶ夏休みの