下層類 層積雲【層状雲】 層状雲［そうじょううん］ stratiformis str別名［クラウドシート］ 遭遇チャンス：★★★★★ 雲が板のように平たく並ぶ 低いところに浮かぶ層積雲は、観察者との距離が近いため、雲の立体感がはっきりと感じられます。 そのなかで、比較的薄い雲片が空いっぱいに平たく広がったものを層状雲といいます。 ひとつひとつの雲片は高積雲よりもはるかに大きく、ところどころでくっ