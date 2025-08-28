30日(22:00〜)にスタートする、ABEMAのオリジナル番組『ドーピングトーキング』(全8回)の記者会見が、きょう28日に都内で行われ、粗品(霜降り明星)、アントニー(マテンロウ)、谷拓哉、友田オレ、森下直人(ななまがり)、中山功太が登壇した。中山功太○「ダウンタウン、千鳥とかと同じ熱量で…」『ドーピングトーキング』の出演オファーが来たときの感想を聞かれ、中山は「粗品がMCでABEMAさんでって聞いたときに、うれしい