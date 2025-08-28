２８日前場の香港マーケットは、主要８５銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１６５．９８ポイント（０．６６％）安の２５０３５．７８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が７７．２３ポイント（０．８６％）安の８９４３．０３と３日続落した。売買代金は２１０８億３３１０万香港ドルに拡大している（２７日前場は１６１９億２５２０万香港ドル）。内外で企業業績の悪化懸念が広がった。前