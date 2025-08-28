オリックスは28日、9月5日の日本ハム戦（京セラドーム）の試合前セレモニーで歌手の新浜レオンが国歌独唱を務めることを発表した。新浜は元球児で千葉英和高時代は捕手として県大会ベスト4が最高成績だった。京セラドームでは昨年7月にも国歌独唱を担当しており「今年も昨年に続き、機会をいただき誠に光栄です。昨年は、ものすごい緊張感の中で務めさせていただいたあの感動が忘れられません。僕自身、高校まで甲子園、プロ野