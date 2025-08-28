2025年8月27日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、中国企業が人工知能（AI）チップの生産量を拡大する計画を立てていると報じた。記事は、英フィナンシャル・タイムズ紙の27日付報道を引用。華為技術（ファーウェイ）が今年末までにAIチップ専用工場を1棟稼働させ、2026年にはさらに2棟の同様の生産ラインを稼働させる計画だと伝えた。その上で、これら3つの新工場の合計生産能力は、