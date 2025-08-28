日本サッカー協会は８月28日、アメリカ遠征に挑む日本代表メンバーを発表した。これまでの活動では27人の選出が多かったなか、今回は25人しか選ばなかった。森保一監督は、「これからの試合を見て、最低でも一人は呼ぼうかなと思っています。怪我、コンディションを見たかった」とコメント。状態を見極めていると明かした。 今夜の試合で復帰が予定されているクリスタル・パレスのMF鎌田大地は、追加招集される可能性