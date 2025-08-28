午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８７６、値下がり銘柄数は６６６、変わらずは７３銘柄だった。業種別では３３業種中２７業種が上昇。値上がり上位に鉱業、非鉄金属、保険、石油・石炭など。値下がりで目立つのは繊維、小売、精密機器など。 出所：MINKABU PRESS