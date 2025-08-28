大林組が続伸している。ＳＭＢＣ日興証券が２７日、大林組の目標株価を２５５０円から２７００円に引き上げた。投資評価は最上位の「１」を継続している。建築部門を中心に受注高や完成工事総利益率は上昇傾向が続くと想定。継続的な自社株買いの実施も予想する。同証券は大林組の２７年３月期営業利益予想を従来の１２８０億円から１３８０億円に増額修正した。 出所：MINKABU PRESS