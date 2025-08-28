夏の全国高校野球大会の西東京大会で主要球場として連日使用されたスリーボンドスタジアム八王子（東京都八王子市営富士森公園野球場）のスコアボードの老朽化が進み、不具合が相次いでいることを受け、八王子市はクラウドファンディングで改修に向けた資金を募っている。１９５６年に開場した同球場では長年、手書き式のスコアボードが利用され、２００９年に現在の磁気反転式が導入された。市によると、数年前から電源を入