【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTが、9月27日発売の『Numero TOKYO』2025年11月号特装版（増刊）カバーに登場。発売に先駆け、ティザームービーが公開された。 ■BE:FIRSTソロインタビューも掲載！24ページにわたる大特集 特装版（増刊）のみで手に入れることのできる別冊付録「ヌメロ・トウキョウ オム」では、「BE:FIRST 4年目のラブレター」と題し、デビュӦ