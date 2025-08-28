8月29日～31日の3日間、埼玉・さいたまスーパーアリーナにて世界最大のアニソンライブイベント『Animelo Summer Live 2025 “ThanXX!”』が開催。 【動画】『アニサマ』会場前で歌うオーイシマサヨシ＆鈴木このみ／佐久間大介のコメント／「ANISAMA FRIENDS」一発撮りパフォーマンス 出演アーティストのアニソンシンガー・オーイシマサヨシが、会場前で弾き語りを行い、