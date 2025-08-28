本拠地レッズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地レッズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、投げては5回2安打1失点、9奪三振2四球と好投し今季初勝利をマーク。打っては5打数1安打で5-1の勝利に貢献した。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「完全体だった」と称賛した。大谷の白星は、エンゼルス時代の2023年8月9日（同10日）のジャイアンツ戦以来、749日ぶり。この日は、初回と2回ともにラ