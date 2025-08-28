大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のVC長野トライデンツは26日（火）、公開形式でのトレーニングマッチを開催することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 今回対戦相手となるのは、V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子東地区）の富士通カワサキレッドスピリッツ。日時は9月15日（月）の14時より試合開始予定となっており、会場は長野県下諏訪町の下諏訪体育館となっている。 今回のトレӦ