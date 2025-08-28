Hey! Say! JUMPの中島裕翔が、28日、同日付でグループを卒業することが分かった。所属するSTARTO ENTERTAINMENTが発表した。【写真】中島裕翔、1st写真集よりお気に入りカットを披露STARTO ENTERTAINMENTは公式サイトで、「中島より自立して個人での活動をしていきたい旨の申し出がございました」とし、「その思いを、全員が尊重するという結論に至りましたので、弊社としましても、その意向を尊重することといたしました」と