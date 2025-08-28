自民党の“総裁選前倒し”をめぐり、神田潤一・法務大臣政務官はきょう、政務官を辞職しても前倒しに賛成する意向であることを明らかにしました。“総裁選の前倒し”をめぐっては、党の選挙管理委員会がきのう、実施に賛成した議員の氏名を公表することを決めました。氏名を公表することで石破内閣の政務三役は前倒し賛成へのハードルが高くなったとの指摘があるなか、神田法務大臣政務官はきょう、JNNの取材に対し、現時点では政