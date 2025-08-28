ちょっと早めに秋の準備をしておきたいおしゃれさんにおすすめの秋色アイテムが【GU（ジーユー）】から登場しています。今回は季節を先取りして足元から垢抜けさせてくれそうな秋色の「垢抜けスニーカー」を、おすすめのコーデとともにご紹介します。 こっくりとした秋っぽカラーで、シンプルで合わせやすいデザインながらも季節感をプラスしてくれるのが魅力です。 秋を纏うベージュ