山東省浜州市陽信県の無形文化遺産「蛋彫技芸」の代表的伝承者、王如衛さんが制作した大阪・関西万博出展品と同じ蛋彫作品。（浜州＝新華社記者／李傲秋）【新華社済南8月28日】大阪・関西万博の中国パビリオンでこのほど行われた山東ウイークで、山東省浜州市陽信県の無形文化遺産の蛋彫（卵彫刻）や中華同心鎖（組木細工）が人々の注目を集めた。中国の蛋彫の歴史は長く、浜州市でも100年にわたり伝承されてきた。陽信県の