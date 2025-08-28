日本サッカー協会（JFA）は28日、9月のアメリカ遠征に臨む日本代表のメンバーを発表した。今回の遠征は来年に控えるW杯の開催国であるアメリカで行われる貴重な国際親善試合となり、7日にメキシコ代表、10日にアメリカ代表と対戦する。怪我人が続出しており、心配されていた森保ジャパン。遠藤航や久保建英、三笘薫など主力メンバーが順当に名を連ねるなか、鎌田大地や伊藤洋輝、高井幸大、田中碧といった選手たちは怪我の影響もあ