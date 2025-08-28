マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ジョン・オシェイ氏が、クラブの若き才能コビー・メイヌーの去就と、ルベン・アモリム監督の発言について言及し、波紋を呼んでいる。『talkSPORT』によると、メイヌーは今夏の移籍市場最終週にユナイテッドを去ることも検討しているという。新たな契約交渉が進展しない中、チャンピオンズリーグ出場クラブからのオファーがあれば、移籍を視野に入れているようだ。メイヌーは今シーズン